El conmovedor relato del papá de Dilan del día de la tragedia en Piedecuesta

Tras ocho días de la tragedia en Piedecuesta, Fabián Andrés Jaimes, papá de Dilan el bebé rescatado que ya cumplió 10 meses el pasado 2 de marzo, relató que fueron dos olas de avalancha las que originaron el desplome de su vivienda y lo que arrasó a su familia.

Ingrid Hernández, esposa de Fabián y quien aún está desaparecida, se encontraba desesperada y en shock cuando la primera ola tocó su vivienda, pues no sabe nadar y le tenía pánico al agua.

En medio de la emergencia, cuando todos tenían el agua hasta el techo, Fabián, pensando que todo iba a calmarse, les dijo a sus hijos que todo iba a pasar. Sin embargo, la segunda ola arrasó con todo.

"Nos dijimos 'hasta mañana'. A los 20 minutos nos impactó la primera ola, nos inundó la pieza, nos dejó en pánico (y) en shock, no sabíamos qué estaba pasando. Traté de abrir la puerta (pero) el agua no dejaba. Se veía muchísima agua (y) me devolví porque todos gritaban. Me reuní con ellos, le decía a mis hijos que ya iba a pasar y entonces subió el nivel del agua hasta el techo. Vi el chifonier flotando y monté a los niños (en él); ellos gritaban y lloraban, yo les decía 'tranquilos, esto va a pasar'", relata Jaimes.

Cuando la segunda ola impactó su vivienda, Jaimes afirmó: "Fue la que nos derrumbó la casita y nos sacó, y no me acuerdo más. Ya me llevaba la corriente, no sé más desde ahí. Mi mujer en la primera ola quedó en shock, no sabía nadar, tenía pánico al agua. Desesperada, me decía que qué era lo que pasaba".

Así, Jaimes agregó que solo le pedía a Dios que protegiera a sus hijos: "Dios estuvo conmigo porque si no fuera por Él, no estaría contando la historia".

Respecto al bebé Dilan, quien cumplió 10 meses, Jaimes cuenta que él sabe qué es lo que pasa porque se despierta en la madrugada llorando asustado. Incluso su padre siente que su hijo extraña a sus dos hermanos que están desaparecidos.

"Tiene cambios de personalidad el niño, extraña el seno de la mamá, extraña jugar con sus hermanitos de cinco y dos años", asegura.

Entre tanto, dijo que guarda la esperanza de encontrar a su esposa e hijos con vida.

"Yo sé que tengo esperanza de encontrarlos. Yo desde acá (la clínica) no puedo hacer mucho, apenas salga me pondré las botas y los buscaré, es lo mínimo que puedo hacer por ellos. Mi mujer siempre estuvo conmigo, donde fuera, y yo voy a estar con ella hasta lo último, voy a luchar con ella".

Dilan se ha convertido en el milagro de esta tragedia, pues en medio de escombros, lodo y tierra, fue hallado con vida.

"Era muy duro poder defenderse de tantas cosas que venían como palos y demás, y verlo a él. Yo me pregunto cómo pudo resistir tanto y salir ileso de esto, él es un milagro, un ángel lo protegió, quizá la mamá hasta donde más pudo. Esalgo que no se puede explicar, es un milagro muy grande, ahí es donde sabe que existe un Dios", cuenta Jaimes.

Tras varias cuentas que se han registrado para ayudar a la familia de Dilan, el papá Fabián Andrés confirmó que la cuenta oficial es la siguiente:

Cuenta de ahorros del Banco de Bogotá: Dilan Matías Jaimes Hernández #469507636.