El hombre que recoge ayudas para llevar a las comunas en Medellín

Las ayudas del Gobierno no alcanzan y otros tantos no pueden acceder a las ayudas por las plataformas digitales, pues no tienen internet. Es por eso que Jorge tuvo esta idea de recolectar “mercados y productos de la canasta familiar”.

“Somos 40 mil hogares de estrato 1 y 2. Aunque el Gobierno ha hecho ayudas, no han alcanzado a llegar a todos los hogares”, contó Pineda.

El sitio que acopio es en la comunidad Santo Domingo en la comuna 1 de Medellín y también por medio de su cuenta de Twitter (@JORGEMEDELLIN10) se pueden contactar para aportar en esta época de crisis.

