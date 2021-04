'El Mulato' la volvió a hacer: mega rumba sin medidas de bioseguridad

Pese al aumento en los casos de COVID-19 y el número reducido de camas UCI en la ciudad, los propietarios de establecimientos nocturnos continúan infringiendo las normas.

En la noche de este sábado, el turno nuevamente fue para la discoteca de "El Mulato", la cual estuvo abarrotada de gente, sin la aplicación de las medidas de bioseguridad, como se pudo evidenciar a través de un video que circula en redes sociales.

Cabe recordar, que este establecimiento ya había sido sellado en el mes de febrero y su propietario multado, luego de establecerse por parte de las autoridades que incumplieron con los protocolos de bioseguridad, durante la inauguración.

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Alberto Rojas, le dijo a W Radio que "a mí me informan que la policía estuvo allí, estoy pendiente que me informen si les impusieron comparendo, no tengo el detalle de ese tema porque yo no lo atendí, pero el equipo de la Alcaldía le estará haciendo la visita técnica al establecimiento".

El funcionario aclaró que "en el Decreto Distrital que se emitió el (pasado) viernes, el alcalde dice que no se permiten ninguna clase de reuniones debido a los riesgos de contagio de COVID".

"En el video que yo vi en la tarde (de este domingo), veo que no hay normas de bioseguridad porque la gente no tiene tapabocas y adicionalmente, veo que hay una cantidad importante de gente en el sitio que él (El Mulato) convoca", agregó el funcionario.

W Radio intentó comunicarse con 'El Mulato' para conocer su respuesta frente al tema, pero este se negó a atender el llamado.

Durante la noche de este sábado, en la que se decretaron medidas como el toque de queda y la Ley Seca, fueron intervenidas 35 fiestas, mediante operativos adelantados en diferentes horarios. "Seguramente hubo muchas más fiestas, pero no damos abasto en cada noche con los operativos", puntualizó el funcionario.