Padre lee un libro con su hijo. Imagen de referencia - Getty Images

¿Por qué leer es mejor que la tecnología para los niños? Directora de Fundalectura explica

​Diana Rey, directora ejecutiva de Fundalectura, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para celebrar los 35 años de la organización y reflexionar sobre el desafío de convertir a Colombia en un país de lectores, esto teniendo en cuenta las estadísticas de consumo editorial.​

Rey destacó que la labor de la fundación trasciende los espacios convencionales, llevando la lectura a zonas rurales, hospitales y parques, y trabajando de la mano con madres comunitarias para cuidar a la primera infancia.

“La lectura es una apuesta más de ciudadanía y menos de estadística”, afirmó, subrayando que el objetivo final es formar ciudadanos críticos y empáticos, no personas que se “maten por una camiseta”.

​La directora defendió el sistema de bibliotecas públicas, recordando que Colombia es un caso único en América Latina al contar con una biblioteca en cada municipio, un lujo que describió como el “equipamiento cultural más importante del país”. Sin embargo, hizo un llamado de atención sobre la falta de presupuesto que muchas veces sufren estos espacios en las regiones.​

Sobre la crianza y la lectura, desmitificó la idea de que se necesita un doctorado para leerle a un niño. “La imaginación se entrena”, aseguró, recomendando la lectura en voz alta como una herramienta poderosa para crear vínculos emocionales en lugar de entregar dispositivos electrónicos a temprana edad.

Diana también compartió el libro que marcó su vida, Cien años de soledad, el cual su madre les leía a ella y a sus hermanos a la luz de las velas durante los apagones de la “Hora Gaviria”.

Además, invitó a los colombianos a regalar libros en esta Navidad, asegurando que es un regalo que perdura para siempre.

Escuche la entrevista completa aquí:

