El chef, Rey Guerrero, durante su entrevista en La Hora del Regreso. FOTO: W Radio

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Rey Guerrero presenta su libro Sabores de Resistencia, un relato contra el racismo y el olvido

Rey Guerrero, chef caleño con raíces en Buenaventura, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para celebrar la riqueza gastronómica del Pacífico colombiano y presentar su libro Sabores de resistencia, una obra recientemente galardonada con el prestigioso Gourmand World Cookbook Award.​

Guerrero describió su conexión con la cocina no como una profesión, sino como una forma de vida que narra y camina el Pacífico desde la infancia.

“Desde que tengo conciencia me narro el Pacífico”, aseguró, resaltando que su misión es preservar y visibilizar una cultura que resistió siglos de esclavitud y olvido a través de sus sabores.​

El chef explicó que su nuevo libro no es solo un recetario, sino una autobiografía contada a través de 52 preparaciones. En sus páginas, Guerrero aborda temas profundos como el racismo, la apropiación cultural, los fracasos empresariales y la resiliencia, todo entrelazado con los secretos culinarios que heredó de su madre y de las matronas de la región.

“Hablo de lucha, de resistencia, pero también de conquista”, afirmó.​ Sobre el reconocimiento internacional, Guerrero destacó que su premio recibido en Francia válida la gastronomía afroamericana como literatura de alto nivel. Sin embargo, señaló que la verdadera vanguardia no está en modernizar lo que ya es perfecto, sino en reconocer y respetar la cocina ancestral tal como es.

“Si esa vanguardia existe hoy, es porque hay una gastronomía ancestral que la sostiene”, afirmó.​

El chef también comentó confesó como conquistó a su esposa, Claudia Peláez, a través de sus sabores, preparándole un arroz con salmón y langostinos que bautizó “Doña Bella” en su honor.

De igual manera, Guerrero comentó que cocinar no es solo algo técnico o un arte, sino una entrega casi espiritual: “Las mujeres y hombres del Pacífico cocinan con el alma, no cocinan un plato por cocinar”.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause Rey Guerrero presenta su libro Sabores de Resistencia, un relato contra el racismo y el olvido 18:09 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: