Wilmar Roldán presenta su libro ‘Silbato de Oro’, una obra que profundiza en su carrera profesional

Wilmar Roldán, árbitro colombiano que acumula más de 250 partidos internacionales pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para presentar su libro ‘Silbato de Oro’, una obra autobiográfica que cuenta a detalle sus dos décadas de carrera en el fútbol profesional donde ha dirigido Copas del Mundo o Juegos Olímpicos.

​Roldán, quien ayer jueves 4 de diciembre dirigió el clásico entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, aprovechó para hablar de la resiliencia necesaria en su profesión.

Explicó que el libro nace de la necesidad de contar su “historia de fondo”, respondiendo a las preguntas constantes de la gente sobre cómo un niño del pueblo logró convertirse en referente del arbitraje. “Es una historia que se puede contar y que puede servir de inspiración para la lucha constante del colombiano promedio”, afirmó.

​El árbitro, catalogado como uno de los mejores del mundo en 2013, no evadió los temas difíciles y confesó que el capítulo más duro de su carrera fue el partido de Copa América entre Chile y Uruguay en 2015, donde una expulsión polémica lo puso en el ojo del huracán.

“Me tildaron de ladrón y eso fue lo que más me dolió”, admitió, recordando cómo ese episodio casi lo lleva a retirarse, aunque finalmente se convirtió en una lección de carácter y fortaleza.

​Sobre la implementación de la tecnología en el fútbol, Roldán fue honesto: aunque él arbitró tres cuartas partes de su carrera sin VAR y disfrutaba de la autoridad absoluta en la cancha, reconoció que las cámaras han llegado para hacer justicia deportiva. “El VAR llegó para quedarse y la polémica jamás se va a acabar”, afirmó.

Escuche la entrevista completa aquí:

