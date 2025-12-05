Atlético Nacional VS. Medellín: Reviva el minuto a minuto del clásico en cuadrangulares

Medellín vs. Atlético Nacional: así queda la tabla del Grupo A con el empate en el clásico / Colprensa

Este jueves 4 de diciembre, el estadio Atanasio Girardot fue el escenario que recibió a los dos clubes de Medellín por la fecha 5 de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay Dimayor.

Los verdolagas llegaban con la necesidad de sumar los tres puntos y empatar a Junior de Barranquilla en la cima del grupo y llevar la definición de la final hasta la última fecha de los cuadrangulares.

El equipo verdolaga se impuso por 2-1 con goles de Juan Rengifo al minuto 25 y luego Alfredo Morelos anotaría al minuto 54. Para el ‘poderoso’ descontaría Francisco Fydriszewski desde el punto penal al 90+3.

Reviva el minuto a minuto del partido aquí: