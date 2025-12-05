Atlético Nacional VS. Medellín: Reviva el minuto a minuto del clásico en cuadrangulares
Atlético Nacional recibe al Deportivo Independiente Medellín en un partido clave para la continuidad de los verdolagas.
Este jueves 4 de diciembre, el estadio Atanasio Girardot fue el escenario que recibió a los dos clubes de Medellín por la fecha 5 de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay Dimayor.
Los verdolagas llegaban con la necesidad de sumar los tres puntos y empatar a Junior de Barranquilla en la cima del grupo y llevar la definición de la final hasta la última fecha de los cuadrangulares.
El equipo verdolaga se impuso por 2-1 con goles de Juan Rengifo al minuto 25 y luego Alfredo Morelos anotaría al minuto 54. Para el ‘poderoso’ descontaría Francisco Fydriszewski desde el punto penal al 90+3.
Reviva el minuto a minuto del partido aquí:
Final del partido, Atlético Nacional 2, Independiente Medellín 1.
Final segunda parte, Atlético Nacional 2, Independiente Medellín 1.
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
¡Gooooool! Atlético Nacional 2, Independiente Medellín 1. Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín) convirtió el penalti remate con la derecha por el lado derecho de la portería.
Penalti a favor del Independiente Medellín. Luis Sandoval sufrió falta en el área.
Penalti cometido por César Haydar (Atlético Nacional) tras una falta dentro del área.
Falta de Edwin Cardona (Atlético Nacional).
Jarlan Barrera (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Juan Arizala (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Remate rechazado de Jarlan Barrera (Independiente Medellín) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Luis Sandoval.
Remate fallado por Juan Bauza (Atlético Nacional) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Marino Hinestroza.
Baldomero Perlaza (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Dairon Asprilla (Atlético Nacional).
Remate fallado por Luis Sandoval (Independiente Medellín) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Jarlan Barrera.
Alexis Serna (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Marino Hinestroza (Atlético Nacional).
Cambio en Atlético Nacional, entra al campo Juan Bauza sustituyendo a Marlos Moreno.
Cambio en Atlético Nacional, entra al campo Andrés Salazar sustituyendo a Camilo Cándido.
Mano de Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín).
Alexis Serna (Independiente Medellín) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Dairon Asprilla (Atlético Nacional).
Remate rechazado de Jarlan Barrera (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde fuera del área.
César Haydar (Atlético Nacional) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Juan Arizala (Independiente Medellín) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de César Haydar (Atlético Nacional).
Fuera de juego, Atlético Nacional. Camilo Cándido intentó un pase en profundidad pero Dairon Asprilla estaba en posición de fuera de juego.
Cambio en Independiente Medellín, entra al campo Alexis Serna sustituyendo a Jaime Alvarado.
Remate rechazado de Edwin Cardona (Atlético Nacional) remate con la derecha desde fuera del área.
Falta de José Ortiz (Independiente Medellín).
Edwin Cardona (Atlético Nacional) ha recibido una falta en campo contrario.
Cambio en Atlético Nacional, entra al campo Edwin Cardona sustituyendo a Juan Manuel Rengifo.
Cambio en Atlético Nacional, entra al campo Dairon Asprilla sustituyendo a Alfredo Morelos.
Mano de Marlos Moreno (Atlético Nacional).
Falta de Jaime Alvarado (Independiente Medellín).
Marino Hinestroza (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Jarlan Barrera (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jorman Campuzano (Atlético Nacional).
Cambio en Independiente Medellín, entra al campo Luis Sandoval sustituyendo a Brayan Léon.
Fuera de juego, Independiente Medellín. Brayan Léon intentó un pase en profundidad pero José Ortiz estaba en posición de fuera de juego.
Remate rechazado de Brayan Léon (Independiente Medellín) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Washington Aguerre.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por César Haydar.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. César Haydar (Atlético Nacional) remate con la derecha desde mas de 30 metros.
Esneyder Mena (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Camilo Cándido (Atlético Nacional).
Alfredo Morelos (Atlético Nacional) ha visto tarjeta amarilla.
Brayan Léon (Independiente Medellín) ha visto tarjeta amarilla.
Falta de Brayan Léon (Independiente Medellín).
Jorman Campuzano (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de Baldomero Perlaza (Independiente Medellín) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Esneyder Mena.
Remate fallado por Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín) con un remate desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Jarlan Barrera con un centro al área tras botar una falta.
Facundo Batista (Atlético Nacional) ha visto tarjeta amarilla.
Camilo Cándido (Atlético Nacional) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Jarlan Barrera (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Camilo Cándido (Atlético Nacional).
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por David Ospina.
Esneyder Mena (Independiente Medellín) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Esneyder Mena (Independiente Medellín).
Marlos Moreno (Atlético Nacional) ha recibido una falta en campo contrario.
Cambio en Independiente Medellín, entra al campo José Ortiz sustituyendo a Fáiner Torijano.
Cambio en Independiente Medellín, entra al campo Jarlan Barrera sustituyendo a Léider Berrío.
Cambio en Atlético Nacional, entra al campo César Haydar sustituyendo a Simón García.
Falta de Brayan Léon (Independiente Medellín).
William Tesillo (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Camilo Cándido (Atlético Nacional).
Kevin Mantilla (Independiente Medellín) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Kevin Mantilla (Independiente Medellín).
Camilo Cándido (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la banda izquierda.
¡Gooooool! Atlético Nacional 2, Independiente Medellín 0. Alfredo Morelos (Atlético Nacional) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo.
Fáiner Torijano (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Alfredo Morelos (Atlético Nacional).
Léider Berrío (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional).
Remate fallado por Jaime Alvarado (Independiente Medellín) remate con la derecha desde mas de 30 metros sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Léider Berrío.
Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín).
Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza segunda parte Atlético Nacional 1, Independiente Medellín 0.
Cambio en Independiente Medellín, entra al campo Esneyder Mena sustituyendo a Leyser Chaverra.
Final primera parte, Atlético Nacional 1, Independiente Medellín 0.
Fuera de juego, Independiente Medellín. Leyser Chaverra intentó un pase en profundidad pero Brayan Léon estaba en posición de fuera de juego.
Daniel Londoño (Independiente Medellín) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Daniel Londoño (Independiente Medellín).
Remate fallado por Fáiner Torijano (Independiente Medellín) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Juan Arizala tras botar una falta.
Remate fallado por Juan Arizala (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras botar una falta.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín).
William Tesillo (Atlético Nacional) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de William Tesillo (Atlético Nacional).
Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Jaime Alvarado (Independiente Medellín).
Marino Hinestroza (Atlético Nacional) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Kevin Mantilla (Independiente Medellín).
Marlos Moreno (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Brayan Léon (Independiente Medellín) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de William Tesillo (Atlético Nacional).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Simón García (Atlético Nacional).
El juego está detenido debido a una lesión Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín).
Fuera de juego, Independiente Medellín. Leyser Chaverra intentó un pase en profundidad pero Francisco Fydriszewski estaba en posición de fuera de juego.
Juan Arizala (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional).
¡Gooooool! Atlético Nacional 1, Independiente Medellín 0. Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional) remate con la izquierda desde el centro del área a la escuadra izquierda. Asistencia de Marlos Moreno.
Leyser Chaverra (Independiente Medellín) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Mateus Uribe (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Leyser Chaverra (Independiente Medellín).
Remate parado a la escuadra izquierda. Léider Berrío (Independiente Medellín) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jaime Alvarado.
Falta de Alfredo Morelos (Atlético Nacional).
Brayan Léon (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Marlos Moreno (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Kevin Mantilla (Independiente Medellín).
Remate fallado por Brayan Léon (Independiente Medellín) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Léider Berrío.
Mano de Camilo Cándido (Atlético Nacional).
Marlos Moreno (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Baldomero Perlaza (Independiente Medellín).
Corner,Atlético Nacional. Corner cometido por Kevin Mantilla.
Remate rechazado de Marino Hinestroza (Atlético Nacional) remate con la izquierda desde fuera del área.
Remate fallado por Brayan Léon (Independiente Medellín) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Léider Berrío.
Baldomero Perlaza (Independiente Medellín) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Baldomero Perlaza (Independiente Medellín).
Mateus Uribe (Atlético Nacional) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Léider Berrío (Independiente Medellín).
David Ospina (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín).
Simón García (Atlético Nacional) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Simón García (Atlético Nacional).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento