El territorio de Montes de María se está volviendo a dañar: líder social

Ciro Canoles es líder social de Macayepos, una comunidad que hace 20 años sufrió la violencia y el desplazamiento por cuenta de una masacre militar.

Manifestó que “no es tan fácil retornar a un territorio que cuando nosotros salimos lo dejamos muy bien, y cuando llegamos encontramos todo en las ruinas. Luego empezamos a trabajar muy fuerte desde el año 2004”.

Indicó que “el tema de la violencia de Montes de María fue tanto de Paramilitares como de guerrilla, ellos desplazaron a todas las familias. Ahora nos duele la situación porque vemos a gobiernos locales y nacionales ausentes frente a lo que está pasando. El territorio se está volviendo a dañar”

“A los líderes nos preocupa que en muchos momentos las instituciones como la municipal se puede estar convirtiendo en un canal de violencia porque no le gusta cómo actúan los líderes”, dijo. También enfatizó que “cuando uno no siente el apoyo de un alcalde municipal es cuando se empiezan los pánicos. Hace muchos años políticos asesinaron a líderes”.

Frente a la situación del Carmen de Bolívar explicó que “el campesino es el más vulnerable. En este momento no tenemos vías, no tenemos empleos entonces tenemos cantidad de ñame, pero no tenemos la comercialización”.

Sobre el servicio de salud expresó que “le damos gracias a Dios porque en nuestro territorio no han muerto ni 10 personas de COVID, pero me pregunta que, si hay una pandemia, lo primero que se tiene que hacer es un hospital. Mucha gente no se quiere vacunar”.