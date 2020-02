El director de la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge-CVS, Orlando Medina, confirmó que el Zooparque 'Los Caimanes, ubicado en el municipio de Buenavista (Córdoba), donde fue encontrado en delicado estado de salud el león Júpiter, no estaría funcionado como atractivo turístico desde hace varios meses. “En realidad el Zooparque en estos momentos no está funcionando, lleva meses que no funciona y los pocos animales que tenían en su momento ahí lo han estado distribuyendo a otras zonas”, manifestó el funcionario. La preocupación sobre las condiciones en las que se encontrarían los animales que permanecen en el Zooparque ha sido expresada por las mismas comunidades en especial animalistas, que han hecho un llamado a las autoridades ambientales para que ejerzan mayor vigilancia en el lugar. Frente a estas quejas el directivo de la CVS manifestó que “en realidad el resorte nuestro era el tema de los caimanes porque ellos tienen un negocio de pieles avalado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, en su momento, ese es el grueso más que todo de nuestro seguimiento en el Zooparque Los Caimanes”. El Zooparque en estos momentos no está funcionando: CVS Por otra parte, del lugar Zooparque “Los Caimanes”, se ha conocido que fue creado como destino turístico con la finalidad de que quienes lo visitaran pudiesen interactuar con los animales y también en su misión revelan que buscaban preservar las especies en vía de extinción y que su principal atractivo serían los caimanes. Pese a la polémica que se ha generado en torno al lugar, del mismo no se ha conocido pronunciamientos oficiales. Este medio los ha intentado localizar pero no ha sido posible tener respuestas. En horas de la tarde de este 28 de febrero, de otro lado el representante a la Cámara por Córdoba, Wadith Manzur, manifestó que “estamos muy felices por el traslado satisfactorio del león Júpiter a un sitio donde puedan tener mejor cuidado de él. Sin embargo, van dos tragedias ambientales animalistas en la misma semana en el departamento de Córdoba, la Ciénaga de Corralito, por falta de planes de prevención y ahora lo que está ocurriendo en Zooparque Los Caimanes”. Al tiempo agregó que “a la fecha no tenemos reportes oficial de la CVS del estado de toda la fauna que se encuentra adentro. Queremos radicar un derecho de petición para que nos den la trazabilidad de todas las visitas que ha hecho la CVS. Exigimos el ingreso inmediato de los ciudadanos animalistas, protectores que queremos verificar el estado de toda la fauna silvestre y exótica que está bajo el cuidado del Zooparque Los Caimanes”. Entre tanto, la CVS reveló algunas imágenes de varios de los animales que se encontrarían en el Zooparque.