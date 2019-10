En Cajicá denuncian invasión de espacio público por dispensadores de comida para perros

La actriz y emprendedora colombiana Jimena Hoyos, quien es dueña del proyecto Gozques by Jimena Hoyos, emprendimiento que busca alimentar a los perros callejeros de varias ciudades, habló en La W sobre la denuncia que recibió por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de Cajicá.

“Tenía un dispensador de comida para los perros callejeros que lo tengo desde hace 7 años en Cajicá, la Secretaría de Medio Ambiente de Cajicá me impuso una denuncia por invasión de espacio público, el tamaño de esta “invasión” es prácticamente como el contador de gas”, explicó Hoyos.

En cuanto a cómo funciona esta fundación, Hoyos comentó que: “En siete años he tenido alianza con varias fundaciones y esto me ha permitido tener aproximadamente 600 dispensadores en Colombia y estamos en 5 países de Latinoamérica. Con estos dispensadores no sólo se puede alimentar a los perros, sino que tambipen se puede hacer un censo de cuántos perros callejeros hay. Además se ha aumentado la adopción y las jornadas de esterilización gracias a esto”.

Por otro lado, la colombiana dejó claro que el dispensador tuvo que ser retirado debido a la denuncia, dejando así a 20 y 30 perros al día sin comida.

Para finalizar, Hoyos aclaró que la Secretaría de Medio Ambiente no le ha explicado el por qué la decisión de quitar el dispensador.