En Cartagena, ocho jóvenes denuncian haber sido retenidos y maltratados por la Policía

Ocho jóvenes universitarios fueron retenidos por más de tres horas en la estación de Policía de Chambacú, carca al Centro Histórico de Cartagena, cuando se dirigían a una velatón, cerca al Castillo San Felipe, en rechazo de los abusos policiales y para pedir justicia en el caso de Harold Morales Payares, el joven de 17 años que murió tras un disparo de agentes de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Según denuncian los jóvenes, en la estación en la que fueron retenidos fueron maltratados e insultados y a su salida los obligaron a firmar documentos en los que aseguraban que no reportaban maltrato.

“Ahorita que salí, cuando me estaban haciendo el comparendo, me preguntaron que sí me habían agredido y yo dije que sí, cuando salí me pusieron a firmar un documento donde decía que no me habían hecho nada y yo dije que no iba a firmar y me dijeron: o firmas o no sales”, expresó uno de los jóvenes detenidos.

#NoticiaW | Jóvenes denuncian haber sido maltratados en la estación de Policía de Chambacú, cerca al Centro Histórico. La Policía señala que "se les impuso comparendo por portar elementos indebidos" >> https://t.co/FiteC1GrNw pic.twitter.com/4tAJRSsEff — UltimaHoraLaW (@UltimaHoraLaW) September 11, 2020

Darwin Echeverry, un estudiante de comunicación social de la Universidad de Cartagena, denunció que en el patio de la estación varios agentes los cachetearon y les retuvieron los celulares. En us redes sociales compartió este video:

El secretario del Interior, David Múnera, señaló que la Policía debe garantizar los derechos de los ciudadanos y les hizo un llamado para que sean aliados de las comunidades y que no infundan temor. “No es válido que la Policía esté actuando de tal forma que los ciudadanos les tengan miedo, por lo que les solicitamos que respeten los derechos humanos y que acaten la constitución”, dijo.

Velatón cargada de dolor

#NoticiaW | En Cartagena, el barrio San Francisco, en el nororiente de la ciudad, es el escenario de una velatón en la que piden justicia por la muerte de Harold Morales Payares >> https://t.co/5ztAAhNKby pic.twitter.com/tUBvo25TKT — UltimaHoraLaW (@UltimaHoraLaW) September 10, 2020

En el barrio San Francisco, donde agentes de la Policía le dispararon al joven Harol Morales Payares, promesa del fútbol, sus familiares, allegados y vecinos adelantaron una velatón para pedir justicia por este caso registrado el pasado mes de agosto y en el que aún no hay sanciones al interior de la Policía.

Una de las exigencias de la familia de Morales Payares es que este caso salga de la justicia penal militar y pase a la justicia ordinaria, tal como lo solicitó en La W, Lizeth Payares, la madre de Harold.

Para este viernes está previsto un plantón en el puesto de mando unificado de la Policía Metropolitana en Manga y el fin de semana continuarán las protestas por este caso y por los abusos por parte de la Policía.