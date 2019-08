En Montería, estarían utilizando a menores para 'mendicidad'

El secretario de Gobierno de Montería, Arturo Mercado, estableció que menores de edad entre 2 y 3 años de edad estarían siendo utilizados para mendicidad en semáforos de la ciudad.

"Ya son más de 14 casos y es difícil esto de controlar porque a medida que va llegando la Policía, ellos se van retirando, no es fácil pero vamos a seguir al pendiente", indicó el funcionario.



Así mismo sostuvo que "entregar una moneda no es un acto de solidaridad porque es una afectación directa a estos menores y lo que necesitamos es que se toquen el corazón y ahí sí digan no a la medicidad. Con los menores buscan despertar en las personas dolor, con niños en brazos de 2 y 3 años los vemos a altas horas de la noche, situación que es deplorable".

La mayoría de los menores serían venezolanos.

Según el funcionario, estos casos ya están en manos de las autoridades competentes.