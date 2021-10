Enojadas víctimas de controvertidos proyectos de vivienda en Tunja con Minvivienda

A las ocho de la mañana debía comenzar una audiencia pública, citada por el representante a la Cámara, César Pachón, con el fin de revisar y buscar soluciones a la problemática que padecen, desde hace 12 años, más de 700 familias que están a la espera de la entrega de sus apartamentos en los proyectos Torres del Parque y Estancia El Roble.



Pachón, dijo que el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón “no fue capaz de dar la cara y manda razones, emisarios, pero nosotros exigimos su presencia".



Así mismo, precisó que se oficio a la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación para que asistieran a la audiencia y explicarán en que van los procesos contra los responsables del escándalo de corrupción más grande de los últimos años en Tunja.



“A la Procuraduría se le ha oficiado, también a la Fiscalía y no se han sentado con nosotros, pero mandan emisarios. Hay que entender esto fue un engaño y un robo. Qué pasó con Hyader Barrios, contratista que también le falló a Paipa y a Yopal”, dijo Pachón a la W.

Con respecto al contralor general de la República, Felipe Córdoba, el represente Pachón dijo a la comunidad que este no había podido llegar por complicaciones de salud y había tenido que ser hospitalizado.



Por su parte, la veedora de Torres del Parque, Sonia Rodríguez, dijo que el estado fue el que les fallo y no ellos. “Hemos solicitado varias veces que el ministro nos escuche y vea la problemática real, tanto las 700 familias que están residiendo en los dos proyectos, como los damnificados que no hemos recibido las viviendas”



Agregó “Esto es una burla del ministro y tampoco estuvo el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ni la presencia del contralor general de la República Felipe Córdoba, y él se había comprometido”.



Omar Caro, veedor de Estancia El Roble dice no le sorprendió que el ministro Malagón no llegará a la audiencia al considerar que: “es lo mismo de siempre: donde los funcionarios del Estado no están comprometidos con una verdadera solución a los proyectos de vivienda”.



Sobre la no existencia de los exalcaldes: Fernando Flórez, Arturo Montejo y Pablo Emilio Cepeda, el veedor dijo que no fueron porque están inmersos en el escándalo y no van hablar.



El personero de Tunja, Andrés Villabona, dijo la escena de estas familias es dolorosa y desde esa entidad se han hecho solicitudes para que se den soluciones concretas.



Por último, el defensor del Pueblo, Yovani Pardo, dijo que se está haciendo todo el seguimiento, requerimientos a cada uno de las autoridades.



“Incluso tenemos una acción Popular en torno a vertimientos y estamos haciendo el acompañamiento a cada una de las acciones, porque aquí se está vulnerando un derecho fundamental que es el de la vivienda digna”, puntualizó.