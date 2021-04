EPM dice que actuales contratistas seguirán al frente de Hidroituango

El gerente de EPM, Jorge Carrillo, confirmó que los actuales constructores de Hidroituango seguirán al frente de las obras pese a la decisión de la Contraloría General de la República de ordenar el embargo de las cuentas de la empresa integral y según le confirmó a W Radio el ente de control, esa misma orden se ejecutará a varios de los contratistas del proyecto.

El funcionario explicó que durante la mañana de este miércoles 21 de abril sostuvo reuniones con su equipo de trabajo para evaluar la situación, sin embargo, como solo se conoce información preliminar sobre la situación, se tomaron decisiones con base a eso.

En contexto: Contraloría ordena embargo a constructores de Hidroituango

Jorge Carrillo dijo que se dieron cuenta de esta situación ayer porque a integral lo notificó uno de los bancos en los que tienen las cuentas de la petición que hizo la Contraloría del embargo.

Agregó que finalizando la noche del martes 20 de abril, otro de los socios interventores recibió una información similar por parte del banco, pero hasta el momento, según confirma EPM, ni los contratistas, ni ellos como empresa han recibido notificación oficial de la Contraloría.

Le puede interesar: BID firmó enmienda con EPM para finalizar la construcción de Hidroituango

Aunque no dio detalles, confirmó que hay un plan b para que Hidroituango no se vea afectado en caso de que los actuales contratistas no puedan continuar por lo que no se descarta que sea necesario un nuevo proceso de contratación para terminar los trabajos.