Escándalo en Montería por supuestas presiones a cambio de contratos

En redes sociales circulan unos chats de WhatsApp que supuestamente salieron de la línea telefónica del concejal de Montería, Luis Carlos López que desatarón una nueva polémica en la capital cordobesa.



En los chats supuestamente, el concejal haría referencia a una presunta negociación con la Alcaldía de Montería, para la distribución de mercados en medio de la emergencia por la COVID-19.



Sin embargo, el cabildante asegura que todo sería un montaje y que se habría utilizado su número a través de una aplicación.

"Esas son aplicaciones que se encuentran en cualquier plataforma virtual y pueden ser descargadas de manera gratuita, de esa forma utilizaron mi imagen, utilizaron mi número telefónico e instauraron una conversación falsa, que nunca se sostuvo y ya instauré una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se esclarezca la situación", sostuvo el concejal del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia-AICO.

En los chats, también se mencionan a otros concejales como Santiago Pérez y Andrés Felipe Negrete, quienes según lo expuesto en redes harían parte de la supuesta negociación con la entrega de mercados.

Ambos fueron consultados por La W. Por un lado, Santiago Pérez, del Centro Democrático, expresó que "jamás he participado, ni participaré en hechos que vayan en contra de mis conciudadanos ni que vayan en contravía de nuestra normatividad jurídica".



Al tiempo agregó que "los chats que circulan en redes no me los atribuyen a mí. Supestamente, la autoría se la atribuyen al honorable concejal Luis Carlos López, quien ya salió a desmentirlo y acudió a la Fiscalía. Con la mención en los chats de mi nombre se me está causando un daño, atribuyéndome frases que nunca he dicho".

Por otra parte, el concejal también de Centro Democrático, Andrés Negrete, expresó que "dichas conversaciones o evidencias son un montaje, nunca existieron debido a que son el vergonzoso resultado de un montaje intolerable y repugnante creado por nuestros opositores políticos".



Lo cierto es que, los chats fueron publicados a tráves de la cuenta del periodista Mauricio Castilla, quien fue denunciado por injuria y calumnia en medio de la polémica.

"Una fuente anónima me envió las capturas de unas conversaciones en las que supuestamente estaría involucrado un concejal de Montería y dos concejales más, lo cual generó un escándalo en Córdoba, tanto así, que el concejal Luis Carlos López, se ha dado a la tarea de decir que ha sido objeto de amenazas, persecuciones y hasta de extorsiones. El llamado que yo hago es que se haga la investigación por parte de las autoridades de la veracidad de esta información", sostiene el periodista.

Finalmente, el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia Sanín, salió al paso de la situación desmintiendo ser víctima de presiones a cambio de contratos.

"Quiero decirles con toda tranquilidad que eso no está pasando, desconozco la procedencia de esos chats. Lo que sí tengo certeza es que en esta administración se actúa de esa manera, tenemos que evitar a toda costa se politice la situación por la emergencia de coronavirus. Le pedimos a los entes de control que presten atención a lo que pasa en Montería".