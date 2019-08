Estamos haciendo esta campaña sin condiciones por parte del Estado: Victoria Sandino

Según la senadora Victoria Sandino, los aspirantes por el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), estarían haciendo campaña sin recursos y sin garantías de seguridad en los territorios, lo cual los dejaría vulnerables.

“Hemos tenido que hacer esta campaña sin recursos, sin condiciones por parte del Estado porque se viene asesinando a nuestra militancia, se vienen asesinando a los líderes y lideresas sociales en los territorios y se viene amenazando a la gente a los territorios”, precisó la congresista.

Así mismo sostuvo que “en la campaña pasada al Congreso de la República nada más aquí en el lanzamiento que hicimos armaron grupos con piedras y con palos, fueron grupos que les pagaron para que nos agredieran y esa posición hoy sigue latente. No nos han agredido porque no hemos hecho actos públicos, pero sí nos están estigmatizando, sí nos están haciendo una campaña para que no podamos aspirar en estas elecciones”

Agregó que, a raíz de los señalamientos no han logrado hacer alianzas políticas “de hecho no fue posible lograr unas convergencias amplias decididas con muchos sectores, producto de esa estigmatización”.

En Córdoba, siete personas aspiran a cargos de elección popular por la naciente colectividad, de estos seis buscan llegar al Concejo de Tierralta y el excombatiente Arquímedes Rodríguez, conocido como Tomás Ojeda, a la Asamblea de Córdoba.

De otro lado, es de anotar que, en lo que va corrido del año dos excombatientes de las Farc han sido asesinados en esta sección del país.