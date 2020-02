Estos son los contratos que firmó el director del Icbf en Sucre el día de la parranda

Esta semana se ha generado una polémica en el departamento de Sucre por cuanta de un video compartido en redes sociales y en el cual se ve al director de la regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Juan Francisco Ortega, firmando documentos en medio de una parranda y en un aparente estado de embriaguez.

¡QUÉ ES ESTE DESCARO! funcionario del ICBF en Sucre está firmando contratos de aporte con operadores en plena fiesta. Los niños llevan 50 días sin atención y la dilación se da por conductas cómo está. @FiscaliaCol @PGN_COL exijo una investigación inmediata de este sujeto. pic.twitter.com/M8fjJ3YyCy — Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) February 21, 2020

Una vez se conoció el polémico video, a Ortega le han cuestionado que los documentos que aparece firmando fuera contratos para la atención a la infancia en su departamento, uno de los más pobres del país.

En La W conversamos con él, para preguntarle si en efecto esos documentos eran contratos y lo negó rotundamente. “Yo me siento en una mesa donde aparece una lata de cerveza y desafortunadamente fui objeto de un video de siete minutos donde se indilga una responsabilidad que en absoluto ocurrió ese día. Nosotros hicimos una actividad de 8 de la mañana a 11 del día. En el espacio no se firmaron ningún tipo de contractos porque no es posible hacerlo”, fue lo que dijo.

En La W revisamos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) y encontramos que sí hay contratos firmados ese mismo día de la parranda en la que a Ortega se le vio con documentos en mano en medio de whiskey y cerveza. Fueron en total cuatro contratos firmados ese día que suman $1.074 millones.

Uno de esos es un contrato de aportes entre el Icbf y la Fundación para el Desarrollo Social y Comunitario La Luz por un monto de $264 millones de pesos, de los cuales el ICBF aporta $259 millones y la Fundación 5 millones de pesos. El representante legal de esa fundación es Javier Alexander Amaya Arrázola y en La W pudimos confirmar que él fue uno de los participantes de la polémica parranda del ICBF en Sucre e incluso fue saludado por los cantantes que amenizaron la fiesta.

Ese mismo día, el 20 de diciembre, también fue firmado otro contrato de aportes por $267 millones con la Asociación Mujeres Gestoras Comunitarias De Los Montes De María, Mugesco, representada por Keilis Alejandra Tovar Ortega. De ese contrato el ICBF aporta 259 millones de pesos y al Asociación 7 millones.

Esos dos contratos son para promover el desarrollo de las niñas y los niños en sus mil primeros días de vida para prevenir la desnutrición aguda y crónica.

El mismo día de la fiesta fueron firmados dos contratos de arrendamiento para el funcionamiento del ICBF que cubre 10 días de 2019, la vigencia 2020, 2021 y 2022. Uno de los contratos es por $385 millones de pesos con Inmobiliaria de la Sabana S.A.S., representada legalmente por María Elene Tuirán Vergara. Y el otro contrato por $171 millones de pesos con Edwin David Monterrosa Rodríguez.

¿Mesas de trabajo que acabaron en parranda?

La W conoció que la fiesta que quedó registrada en varios videos no fue citada como tal sino como un evento netamente laboral. Así se evidencia en la invitación que le llegó sobre todo a contratista del ICBF en Sucre y la cual tuvimos acceso.

Ahí se detalla que se trabajará en mesas de trabajo para la formulación y caracterización del mapa de riesgo de la regional Sucre 2020. El evento se realizó en la Finca Pesebre, en el kilómetro 5 vía entre Sincelejo y Corozal.

Esta fue la invitación: