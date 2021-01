“Fenalco Antioquia está presto a respaldar políticos y por eso nos retiramos”: Dislicores

Juan Martín González, presidente de Dislicores confirmó que se retira de Fenalco Antioquia luego de 50 años. El exagremiado explicó que ya no se siente representado y que pareciera que las prioridades de la entidad cambiaron.

Insiste en que dados los difíciles momentos que atraviesa Colombia no ven en Fenalco la capacidad de cumplir efectivamente su rol misional. Advierten que los recientes hechos han llevado a identificar que hay politización dentro de la Federación y que no se están tomando correcciones al interior.

“No nos vemos respaldados por Fenalco, y por eso tomamos la decisión, apoyando al sector, no vemos que tengan una fuerza como la que tuvo hace algunos años” manifestó el señor González.

Señalan que Fenalco está dejando de lado la verdadera representación a los intereses de los comerciantes y no se han hecho sentir con vehemencia ante la toma de decisiones de último minuto de algunos mandatarios, que consideran están afectando gravemente la economía de los hogares colombianos. Agregan que los comerciantes están desperdiciando sus insumos, están despidiendo personal y están en un punto de quiebre del que tal vez no se logren reponer y nadie está velando por ellos, y afirman que en cambio sí se muestran prestos a respaldar políticos.

“Cuando no pasa nada, cuando abandonan al gremio gastronómico, y cuando uno no ve que la bandera de Fenalco es la defensa del sector, eso quiere decir que Fenalco de alguna manera está tomando partido, y se está aliando con el gobierno y no actúa como debe” finalizó el señor González.

El anunció de Dislicores se da en medio de la polémica en que se vio envuelto el director regional de Fenalco Antioquia, Carlos Andrés Pineda a quien se le cuestionó por supuestamente inscribirse para hablar en favor de Daniel Quintero durante la audiencia pública que se cumplirá el próximo 25 de enero, para el proceso de revocatoria del mandatario.

La entidad emitió una comunicación en la que aclara que su rol en ese audiencia será la de observador.

“Fenalco Antioquia evalúa la posibilidad de participar como observador en la audiencia pública de revocatoria de mandato del Alcalde de Medellín. Con ello se busca conocer los diferentes argumentos que allí se presentarán. Desde el Gremio, como los más legítimos voceros de los comerciantes antioqueños, y en nombre de la Junta Directiva, reiteramos nuestra independencia. No nos involucramos en asuntos políticos. El objeto de la Federación es claro: trabajar en favor de los empresarios del departamento y en el bienestar de todos los ciudadanos”.