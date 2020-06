Fin de semana de choques entre el Alcalde de Cartagena y el Gobernador de Bolívar

En medio de la crisis que se vive en Cartagena por cuenta de los casos positivos de Covid19 que ya son 4777 y las muertes que ya son 194, este fin de semana el alcalde de Cartagena, William Dau y el gobernador de Bolívar, Vicente Blel, han protagonizado disputas públicas que han sido cuestionadas por lo poco que aportan a la solución de la crisis.

Los encontrones entre los mandatarios empezaron el viernes, cuando el alcalde Dau no asistió a un almuerzo citado por congresista de Bolívar y en el cual estuvo presente la ministra del Interior, Alicia Arango y otros funcionarios del Gobierno Nacional que habían asistido toda la mañana de ese día a un Puesto de Mando Unificado para analizar la situación de Cartagena y Bolívar frente a la pandemia.

Lea además: Ante aumento de casos de Covid-19, cierran temporalmente Palacio de la Aduana de Cartagena.

En un video que hizo circular en redes sociales, el gobernador Blel cuestionó la inasistencia de Dau a ese encuentro. “No puede haber algo más importante en la ciudad de Cartagena que estar en esta reunión informándole a la ciudad y los gremios qué se va a hacer con relación al post-COVID”, dijo Blel.

Ante este video Dau compartió en sus redes sociales una de sus habituales imágenes en la que expresó que no se quedó al almuerzo porque era “una encerrona de la clase política en su afán de atacarme porque como Alcalde de Cartagena le he quitado el oxígeno a numerosas “empresas” que antes se nutrían de la teta de Cartagena”. “Están heridos y desesperados (aunque hago la claridad que no me refiero a la totalidad). Me disculpe con la señora ministra de asistir al almuerzo alegando que yo sufro de alergia porque soy alérgico a Karen Cure y Daira Galvis”.

La otra disputa

El otro choque entre Dau y Blel se vivió este domingo cundo el Gobernador de Bolívar anunció que citaría a un consejo de seguridad ante el aumento de homicidios en la ciudad.

Dau respondió con un video en el que señaló que no permitiría que Blel se le metiera en el rancho.

Tras la publicación su oficina de prensa emitió un pronunciamiento más calmado en el que señalan que Blel no pude pasar por alto la calidad de máxima autoridad de Dau en el Distrito de Cartagena, por lo que debe ser este último el que cite a un Consejo de Seguridad. “El Gobernador, puede expedir ordenanzas o instrucciones para tal fin, pero no soslayar la autoridad del Alcalde Mayor en su territorio, específicamente convocando y presidiendo el Consejo Distrital de Seguridad y Convivencia, hacer lo contrario, sería un retroceso de los cambios que la Constitución Nacional introdujo”, dice el comunicado.