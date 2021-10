Fiscalía investiga caso de perro despellejado en Saboyá

El alcalde de Saboyá, Jefferson Ortiz, confirmó que se desarrolló la audiencia en la inspección de Policía del municipio con el supuesto agresor del perro que apareció despellejado y la familia o propietaria del animal con el fin de escuchar ambas versiones.



“El objetivo de la audiencia era conocer la versión de cada una de las partes, obviamente se escuchó a los propietarios del perro que asocian o concluyen que el perro fue agredido por un vecino con quien habían tenido algunas diferencias”, dijo Ortiz.



Por su parte, el posible agresor, según el alcalde, negó cualquier agresión al perro. “Por el contrario él dijo se los había regalado a esos vecinos, razón por la cual no lo agredió”.



Según Ortiz, se reunieron, junto a la Personería Municipal, las versiones que fueron entregadas a la Fiscalía para que el ente judicial pueda iniciar todo el proceso de investigación.



“La Fiscalía ya está adelantando todo el proceso de esta denuncia criminal, para poder establecer los responsables de este hecho qué tiene consternado a todos los habitantes y seguimos rechazando este tipo de actuaciones”, explicó.



De otra parte, el mandatario municipal aseguró que la fundación del cantante Jhonny Rivera quiere asumir la recuperación del perro.



“Yo hablé con él vía telefónica. Me dijo: alcalde toda la disposición de la clínica de los médicos veterinarios para poder encargarme, sin ningún costo, de toda la recuperación”, dijo.



Sin embargo, el canino, no ha sido trasladado a Pereira, donde está ubicada la clínica, pues por orden de la Fiscalía argumentan que se debe hacer algunos análisis al canino para poder agrupar todo el material aprobatorio.



“Entendemos que la investigación es prioridad, en este momento y cuando ya tenga a bien la Fiscalía haremos el traslado. Felicitamos ese buen corazón que tiene el cantante Jhonny Rivera de disponer todo su equipo de veterinarios”, dijo.