Fotógrafo vende sus obras luego de ser atracado en Bucaramanga

Daniel López, un fotógrafo boyacense, radicado en Bucaramanga hace más de 15 años, denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de robo en la ciudad.

En su video, quiso plasmar que en el barrio Lagos de Cacique, dejó sus elementos de trabajo en el carro y al regresar se percató que le habían robado todo.

Cuando el se refiere a "todo", es a cámaras fotográficas, flash, computador, y demás herramientas con las que hace su labor a diario.

Esta situación le sacó lágrimas al artista, ya que debía asistir a eventos y no tenía con qué laborar. A raíz de esta situación invitó a los cibernautas, que quisieran comprar sus obras, lo hicieran, con el único fin de volver a comprar sus elementos que por años le había costado conseguir.

"Cámaras, trípodes, todo lo necesario para desarrollar mi profesión, soy fotógrafo de pasión, trabajo haciendo bodas y 15 años, que es lo que me permite adquirir mis equipos, me apasiona el arte, hago exposiciones, me han dejado sin nada, con muchas deudas y sin equipos con qué trabajar, no es para que me tengan compasión o generar lástima, voy a entrar a hacer venta de mis obras, me gustaría que me pudieran acompañar en compra de mis obras".