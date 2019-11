“Fuera, no nos representan”, estudiantes de la U. de Antioquia se enfrentan a encapuchados

A través de redes sociales se conocieron dos videos en donde se puede ver como un grupo de estudiantes de la Universidad de Antioquia se oponen a otro de encapuchados.

Los jóvenes entre gritos y arengas les exigen a los encapuchados que salgan de las instalaciones de la universidad, aludiendo que ellos no representan al alma mater. "Fuera, no nos representan". "Ellos no son de acá".

Rechazo de estudiantes de @UdeA a encapuchados. Los señalan de no pertenecer a la universidad y les piden dar la cara pic.twitter.com/IzuY8q7J96 — Gabriel Villa (@gaboperiodista1) November 20, 2019

En otro video se ve cómo los jóvenes universitarios rodean a dos encapuchados que intentan mover pipetas. Uno de los alumnos les grita que "eso es del laboratorio", a lo que el encapuchado le responde "compa, nadie lo va a dañar. Lo necesitamos para hacer algo".

Tras los fuertes reclamos de los estudiantes, los hombres encapucha dejan la pipetas y se marchan del lugar.