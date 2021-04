Gerente de EPM responde a cuestionamientos por su nombramiento

Alejandro Calderón, gerente de EPM, habló sobre todos los cuestionamientos que ha recibido por su nombramiento. Dijo que no tiene inhabilidades ni siquiera por ser representante legal de la empresa CyC Gold.

“En 2016, mi trabajo profesional estuvo enmarcado dentro de la empresa CyC Gold que es una empresa de asesorías financieras que se encargaba de ofrecer los servicios relacionados con banca de inversión, constituida por mí, por lo tanto, me registré como representante legal y en el momento en el que fui invitado a ser parte del proceso de selección de Gerente General inicié el trámite para ceder esa representación legal. No lo hice antes porque como bien lo dijo en su comunicado EPM, no existía ningún conflicto de interés y por eso nunca lo declaré”.

El funcionario se refirió también a las empresas off shore en Panamá con las que fue relacionado durante el fin de semana.

“Hace 10 años cuando trabajaba en Perú, con un grupo de inversionistas teníamos la idea de traer inversión extranjera a Colombia, para eso creamos unas compañías, sin embargo, y desafortunadamente esas ideas nunca se concretaron, nunca se materializaron y estas empresas siempre estuvieron inactivas y nunca tuvieron contratos. Una de las empresas que se ha mencionado con la cual tengo algún tipo de relación en Panamá, fue la creada por el grupo Pegasus, tenía como propósito también desarrollar inversiones con capital extranjero en Colombia, esa empresa para ello contrata a una firma de abogados que prestaron su servicio jurídico y a mí me invitaron a ser parte de la Junta directiva de esa empresa que como las otras que ya he mencionado quedaron inmediatamente inactivas porque nunca tuvieron ningún contrato”.

Calderón Chatet también se refirió a las imprecisiones que hubo en su hoja de vida.

“Yo soy economista y ese título está debidamente convalidado, de la misma universidad en Francia tengo un magíster en Economía y Finanzas internacionales, tengo también un máster en Artes Liberales de la Universidad de Harvard yo en Harvard hice el programa Masters in Management. Con respecto a estudiar en la Universidad de California, eso fue dentro del marco de los estudios de la Universidad de Francia, entonces yo viajo a California un año a hacer estudios en economía y administración, sin embargo nunca presenté este estudio al proceso de selección, obviamente mencioné que a medida que estaba cursando mis estudios en Francia había viajado a California y que había estado allá durante un año, pero el diploma y el certificado como tal no fueron parte de mi proceso de selección”, dijo.

Pese a estas explicaciones el gerente no aclaró quien EPM alteró sus estudios académicos y acreditó más información de la que él asegura entregó para los procesos de selección como Vicepresidente de Finanzas y Gerente de EPM.

Calderón fue enfático en que no es familia del alcalde y que no hay relación de afinidad. Dijo que lo único que comparte con Daniel Quintero es que la primera esposa de su papá era la tía del mandatario paisa y que esto no genera un conflicto de intereses, sin embargo, tampoco mencionó a sus hermanos, los hijos de la señora Olga Lucía Calle, que si son familia de Quintero.