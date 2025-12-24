Si el salario mínimo 2026 sube lo mismo que en 2025, ¿en cuánto quedaría? Proyección

Cada año en Colombia hay un debate entre trabajadores y empresarios acerca de cuánto debe subir el salario mínimo, y el 2025 no es la excepción en torno a cuantas cifras subirá para el 2026.

En 2025, el salario mínimo mensual legal vigente fue fijado en $1.423.500 pesos colombianos por el Gobierno, siendo un incremento del 9.54% al salario decretado en 2024. A esto se le suma el auxilio de transporte que quedó en $200.000, llegando a ser un ingreso de $1.623.000 cada mes si se tiene el derecho a este añadido.

Si se aplica este porcentaje de nuevo para el año 2026 con una proyección simple sobre el salario de 2025, la cifra sería de $1.558.140 pesos al mes, siendo un aumento de $134.640 en comparación al actual.

Sobre el auxilio de transporte, si se llegara ajustar proporcionalmente, pasaría de los $200.000 a $219.080 pesos. Con estas 2 cifras, el ingreso mensual de los trabajadores sería de $1.777.220 al mes en 2026.

La cifra real de aumento será definida dentro de poco tiempo por el Gobierno Nacional según las reglas de la normatividad laboral del país.

También cabe añadir que en los debates previos las centrales obreras han propuesto aumentos de hasta un 16%, cosa que llevaría al salario a estar en una cifra de $1.651.260 pesos.

Salario mínimo en años anteriores

En otros años el salario mínimo mostraba otra cara gracias a las dinamicas políticas presentes según el Gobierno que estuviera presente en el momento. Por ejemplo, en el gobierno de Iván Duque, los incrementos rondaban el 5% cada año para equilibrar la economía de los trabajadores con la inflación y la generación de empleo formal.

En 2023, el aumento fue de un 7.5% y en 2024 subió a 8% para poder compensar la inflación sin golpear directamente el empleo formal, mostrando un aumento progresivo cada año hasta llegar al 9.5% en el 2025, que por las mismas razones terminó siendo de los más altos en los últimos años.

