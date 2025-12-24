Desde el Hospital San Rafael hacen un llamado para celebrar el paz y con responsabilidad

Tunja

Con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, las autoridades de salud en Boyacá hacen un llamado a toda la comunidad para que estas fechas transcurran en paz, con responsabilidad y autocuidado, evitando situaciones que puedan convertirse en tragedias y que sobrecarguen el sistema de salud.

El gerente del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, Germán Francisco Pertuz, insiste en que la pólvora no es el camino para celebrar en familia.

“La pólvora no es un juego. Su uso puede causar heridas graves e incluso fatales. No permitamos que las festividades se vean empañadas por accidentes evitables. Decirle no a la pólvora es una decisión de sentido común y de protección para nuestras familias”, aseguró Pertuz quien, además, indicó que otro de los factores de mayor consulta en urgencias en el hospital San Rafael es la intoxicación.

“Es una época caracterizada por el aumento en el consumo de alimentos y bebidas alcohólicas. Por ello, se recomienda tener especial cuidado con lo que se come y con los lugares donde se adquieren los alimentos, así como hacer un uso responsable del licor para prevenir intoxicaciones y complicaciones de salud. Asimismo, hacemos un llamado especial a la responsabilidad al conducir. Si va a consumir alcohol, no maneje ningún tipo de vehículo, ni bicicleta, ni motocicleta, y mucho menos automóvil. Estas son medidas básicas que salvan vidas”, añadió.

A la consulta en el servicio de urgencias por lesiones con quemadura de pólvora e intoxicación por bebidas alcohólicas y alimentos, se suman las lesiones por riñas.

“Otro aspecto fundamental es la tolerancia y la convivencia pacífica. Durante estas fechas, el aumento de la intolerancia y los conflictos familiares suele derivar en riñas y lesiones que presionan aún más al sistema de salud. El respeto y el diálogo son claves para disfrutar unas festividades tranquilas”, dijo el gerente.

Desde el Hospital Universitario San Rafael de Tunja se informa que, aunque la institución opera con alta ocupación, continúa prestando servicios y salvando vidas todos los días. No obstante, se hace un llamado a la comunidad para hacer un uso racional del servicio de urgencias. Casos de baja complejidad pueden ser atendidos en otras instituciones de la ciudad, como el Hospital Metropolitano, permitiendo que el San Rafael concentre su capacidad en urgencias de alta complejidad.

“Se recuerda que el servicio de urgencias no debe utilizarse para trámites administrativos ni incapacidades laborales. Actualmente, el hospital cuenta con cerca de 300 personas trabajando en urgencias, nuevas salas de observación, tecnología de punta como un tomógrafo de última generación, rayos X permanentes, ecografía 24 horas y especialistas disponibles; sin embargo, el uso inadecuado del servicio genera congestión y dificulta la atención de pacientes en condiciones críticas”, afirmó Pertuz González.

Finalmente, el mensaje es claro: cuidarnos es una responsabilidad de todos. Con prevención, moderación, tolerancia y un uso inteligente de los servicios de salud, podremos vivir unas fiestas de fin de año en paz, junto a nuestras familias.