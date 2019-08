Gestión de Riesgo de Boyacá rechazó anuncios de la CAR

Tras la lamentable noticia del incendio que lleva varios días consumiendo el Amazonas, las autoridades ambientales del país han emitido alertas en varios departamentos, con el fin de prevenir más incendios devastadores como el que se presenta en el Pulmón del mundo.

En un comunicado emitido esta semana por la CAR, la autoridad ambiental informó que más de 750 hectáreas de bosque se están quemando en Cundinamarca y Boyacá.

Los incendios forestales se estarían presentando en 62 municipios de estos dos departamentos. Una de las causas de esta catástrofe, según la entidad, es la temporada seca que enfrenta el país que se mezcla con fuertes vientos.

Según la CAR, dos incendios fueron registrados, este jueves 22 de agosto, en los municipios de Nilo y Pasca (Cundinamarca). Mientras tanto, el pasado miércoles 21 de agosto se lograron controlar otros que se presentaron en Saboyá y San Miguel de Sema (Boyacá) y en Guataquí y Villagómez (Cundinamarca).

Sin embargo, el Director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Boyacá, Germán Bermúdez, se pronunció frente a estos anuncios de autoridad ambiental, asegurando que en el departamento de Boyacá la situación con los incendios está controlada.

“Si es cierto que se presentaron incendios en los municipios de Saboyá, y San Miguel de Sema. Los alcaldes de estos municipios no reportaron estos incendios, aunque si es responsabilidad de ellos hacerlo, pero no lo hicieron porque creyeron que con el cuerpo de bomberos que hay en esos municipios era suficiente para atender la emergencia. Sin embargo no estamos de acuerdo con lo que dice la CAR, ya que en Boyacá hay una gran capacidad carrotanques para el control de incendio, y mantenemos permanente contacto con los alcaldes y los cuerpos de socorro”. Dijo Bermúdez.

El departamento de Gestión de Riesgo recomendó a la comunidad que se reporten todos los incendios para evitar las quemas controladas, y para que no se generen incendios de manera intencional que puedan afectar los ecosistemas.