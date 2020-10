Gobernador de Santander y alcalde de Bucaramanga arrojaron positivo para COVID-19

El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, reportó a través de sus redes sociales que porta coronavirus y trabajará desde su casa, destacó que no ha tenido síntomas, pero que luego de llegar de una de las provincias de la región decidió hacerse la prueba.

"Santandereanos, como es costumbre cada que regreso de provincia por protocolo me realizo la prueba del COVID-19. Hoy recibí el resultado y es positivo, quiero contarles que afortunadamente no he presentado ningún síntoma y ya me encuentro cumpliendo el aislamiento obligatorio".

Por otro lado, Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, anunció que también porta el virus, dijo que ya acató el aislamiento obligatorio y por ahora, no tiene síntomas de la pandemia.

"Bumangueses, quiero contarles que ayer recibí el resultado de la última prueba Covid, las cuales me realizo rutinariamente, y este fue positivo. Me encuentro bien, sin síntomas, y desde hoy trabajaré desde casa, cumpliendo todos los protocolos establecidos para estos casos".