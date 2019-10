Gobernador electo de Magdalena pide suspender licitación de conexión con Puente Pumarejo

El gobernador electo del Magdalena, Carlos Caicedo, solicitó a la gobernadora actual, Rosa Cotes, abstenerse de continuar con el proceso de contratación del proyecto de conexión de la Troncal del Caribe con en el nuevo puente Pumarejo, por considerar que esos recursos se deben destinar para la construcción de sedes subregionales de la Universidad del Magdalena en El Banco, Plato y Ciénaga.

Caicedo indicó que es “apresurado ejecutar dicha medida sin antes realizar el empalme entre ambas autoridades, petición a la que Cotes ha hecho caso omiso, por lo que el gobernante electo hizo público el llamado de atención”.

“He estado esperando la llamada de la gobernadora Cotes para iniciar el proceso de empalme. En tanto no la he recibido, le solicito que prontamente coordinemos el empalme fijando la fecha de inicio a partir de hoy en la tarde. He sabido que no hay servicio en varias oficinas debido a están arreglando documentación que pueda interesar a las autoridades. Pido a la procuraduría una intervención preventiva. De nuevo le reitero respetuosamente a la señora gobernadora abstenerse de continuar con el proceso de contratación de la conexión de la Troncal del Caribe ubicada en el nuevo puente que remplazará al puente Pumarejo. Esos recursos aspiramos destinarlos a la construcción de las sedes presenciales de la Universidad del Magdalena en El Banco, Plato y Ciénaga, hay nuevas prioridades en el departamento expresadas democráticamente”, dijo Caicedo a Cotes.

Caicedo remarcó que “increíblemente, cuando está próximo a finalizar el mandato de la actual gobernadora, se aprestan a sacar una millonaria licitación por más de 134 mil millones de pesos, para construir la mega obra; decisión importante que como mínimo debería socializarse con el mandatario electo, teniendo en cuenta que los dineros de regalías deben destinarse a otras necesidades de los magdalenenses”.