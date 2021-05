Hijo del Alcalde de Cartagena lidera otro cacerolazo en contra del toque del queda

Con una sartén y un cuchara en la mano, Abraham Dau, hijo del alcalde de Cartagena, William Dau, lideró este vienes otra protesta frente al Palacio de la Aduana, sede de gobierno de esa ciudad, para mostrarle a su padre el rechazo con la actual medida de toque de queda y para exigirle que expida una menos drástica.

Actualmente el toque de queda en la capital de Bolívar rigue de lunes a viernes de 8pm a 5am del día siguiente y los sábados y domingos desde las 2 de la tarde, algo que, según el hijo del alcalde, tiene en la quiebra al sector de los gastrobares del cual hace parte.

"Los sacrificados ahora mismo somos nosotros, porque todo el mundo trabaja sus 24 horas si lo desea. Nosotros no, porque no tenemos un teletrabajo, no tenemos un escritorio para cocinar y atender clientes, lo que sí tenemos son familias que dependen de nosotros, por favor, escúchamos", gritó el hijo del alcalde, quien es propietario de un restaurante-bar en la calle del Arsenal, en el Centro Histórico.

El gremio de gatrobares señaló que ya le propuso al alcalde Dau una medida de toque de queda menos estricta: que opere de lunes a jueves desde las 10 de la noche y los viernes, sábados y domingos desde las 11 de la noche.

La W consultó a Dau sobre el tema y señaló que harán "algunas concesiones en el decreto que regirá a partir del lunes, pero no hasta donde piden".

Esa propuesta de nuevo toque de queda será envianda al Ministerio del Interior, junto a otras medidas restrictivas, para su requerida aprobación previa.