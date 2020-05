Historia de 45 venezolanos que se quedaron con las maletas listas en Santa Sofía, Boyacá

En Santa Sofia, Boyacá un grupo 45 migrantes venezolanos denunciaron que la Alcaldía les prometió trasladarlos a la frontera por lo que vendieron todo, y en el momento que estaban listos, nunca llegó el bus, ahora dicen que tienen que vivir amontonados y en la administración municipal, afirman los migrantes, les dicen que no es obligación ayudarles, incluso negando ayuda humanitaria.

José González es un ciudadano venezolano, llegó a Santa Sofia buscando oportunidades labores con su familia, sin embargo, la emergencia desatada por la pandemia de la COVD-19, lo tiene sin trabajo, lleno de deudas y sin alimentos para él y sus seres queridos.

“La Secretaría de Gobierno, Sandra Pardo se comunicó con nosotros, dijo que estaban haciendo todos los papeles que lo único que faltaba era el permiso de migración y, hace ocho días nos hizo reunir en la Plaza de Santa Sofía porque ya estaba todo listo y que migración había dado el permiso del cupo, entonces vendimos pertenencia y dimos los arriendos”, cuenta González.

Narra que a él y 44 migrantes más, con niños, los hicieron esperar, desde las 10 de la mañana a 5 de la tarde, un bus que nunca llegó.

“Entonces fíjese cómo quedamos nosotros, vendimos la cocinita, la cama y estamos durmiendo en el suelo, no tenemos trabajo y los niños están pasando hambre”, explica.

Después de largas noches y días, González le pregunta de nuevo a Pardo qué iba a pasar con ellos, pues se encontraban en estado de vulnerabilidad, sobre todo los menores de edad. “Nos dijo que ya no está en manos de la Alcaldía entonces cómo le digo a un niño que espere ellos no saben que estamos pasando”.

González cuenta que Pardo le dice que el municipio no tiene ningún tipo de obligación de ayudarnos “porque ellos no tienen plata para los venezolanos”.

Según el migrante, hay tenderos que los ayudan, sin embargo, afirma desde la administración municipal, están presionando a las personas “para que no nos ayuden o sino les llaman la atención”.

Ante la denuncia, la secretaria de Gobierno, Sandra Pardo, dijo que efectivamente se iba a realizar el traslado de los migrantes, sin embargo, el problema para hacerlo fue la empresa del bus que no les expidieron los seguros a tiempo y estaban sobre el tiempo para trasladarlos a la frontera con Venezuela en donde debían estar a las cinco de la mañana.

“Como no alcanzó a llegar el bus, pues preferimos no arriesgar la vida de la población venezolana, ya que iban niños. No queríamos dejarlos esperar todo un día en la frontera, y lo más posible era que nos tocará devolvernos de nuevo con la población a Santa Sofía”, explica

Cuenta Pardo que el día de salida hasta se les alcanzó hacer exámenes médicos, pero si no tenían el cupo pues no les iban a dejan abrir la puerta del bus en la frontera y entonces les habría tocado devolverse con la población venezolana.

Según Pardo, se hizo un nuevo trámite y están a la espera que Migración Colombia les asigne un cupo el cual advirtió no es sencillo.

“No es cuando queramos. Ya tenemos el listado de las personas que van a salir son 40 en total. Migración Colombia tiene en ese listado, las placas de los vehículos, los nombres de los conductores para poder brindarles ayuda”, explicó.

Sobre la denuncia, hecha por los migrantes venezolanos, Pardo dijo que sí se les está prestando ayuda a los menores de edad y se está tramitando otras para los adultos, sin embargo, advirtió que el municipio está atravesando por un momento difícil.