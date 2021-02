Inició vacunación en el Valle del Cauca en medio de polémica por visita de Minjusticia

Alrededor de las 2 de la tarde de este jueves inició el proceso de vacunación contra el COVID-19 en el Valle del Cauca.



Sandra Milena Herrera, auxiliar de enfermería del Hospital Universitario del Valle, fue la primera de los 54 profesionales de la salud que recibirán el biológico el día de hoy.



"La experiencia fue buena, me fue super bien, no sentí dolor, ni tampoco he tenido ningún malestar", señaló.



La tan esperada jornada de inmunización tuvo un retraso de cuatro horas, al parecer, por desarrollo de la agenda del ministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien estuvo presente en el proceso.



La presencia del alto funcionario fue calificada por los caleños y algunos usuarios en redes sociales como un acto de politiquería.





Sr Ministro de Justicia @MinjusticiaCo como caleño, Ud da muy mal ejemplo al detener el proceso de vacunación a la espera de su llegada para que pueda tomarse un selfie con la primera persona vacunada en Cali. Es un acto de politequería barata y un irrespeto con la ciudad. — Elmer José Montaña G (@elmermontana) February 18, 2021

Ruiz, se refirió a la polémica y"Es una política del señor presidente de la República y fue como lo diseñaron, por eso llegué desde esta mañana a la ciudad de Cali a estar listo con la vacunación, finalmente ya arrancamos y considero que lo importante es avanzar", dijo el ministro.Los más de cinco mil biológicos de Pfizer que llegaron el pasado miércoles a Cali, serán distribuidos en 25 Instituciones Prestadoras de Salud de la ciudad.