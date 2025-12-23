Iván Cepeda denunció supuesta campaña sucia en su contra desde organismos del Estado

El precandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, denunció a través de sus redes sociales la existencia de una supuesta campaña de desprestigio en su contra. Según dijo, se estaría realizando desde organismos de inteligencia del Estado.

Es de recordar que Cepeda se unió este lunes a la consulta presidencial del llamado “Pacto Amplio”, de cara a las elecciones de 2026. Se medirá junto a Roy Barreras y Camilo Romero.

Cepeda aseguró que ha recibido “información confiable” de supuestos intentos de vincularlo a escándalos que serían revelados en los próximos días.

“He recibido información puntual que indica que desde organismos de inteligencia del Estado se están desarrollando ese tipo de campañas, que buscan, a través de escándalos que se harán públicos en los próximos días, presentarme como una persona relacionada a hechos de abuso de poder o de tráfico de influencias”, dijo.

Al respecto, Cepeda aseguró que esas supuestas campañas vendrían de sus “opositores y adversarios políticos que, como no han podido derrotarme en el terreno electoral, ni en el terreno político, ni en el judicial, ahora buscan hacer daño a mi reputación”.

Finalmente, cerró diciendo que es una persona transparente, que puede ser sometida a cualquier escrutinio: “No tengo nada que ocultar y soy invencible en el terreno moral. Que eso quede muy claro”.