Roy Barreras defiende participación de Iván Cepeda en consulta de Frente Amplio: “sería error enorme

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Roy Barreras, precandidato presidencial, afirmó en W Fin De Semana que sería “un error enorme” que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no dejara participar a Iván Cepeda, ganador de la consulta de izquierda, en la consulta del Frente Amplio que se realizará en marzo de 2026.

“Mi posición es de defensa institucional de la democracia. Hay una expresión popular legítima. Se eligió a un candidato legítimo de la izquierda que es Iván Cepeda”, afirmó.

“En mi opinión, Cepeda debe participar en la consulta de marzo en la que los colombianos podrán elegir (entre izquierda y la centroizquierda). El no dejarlo sería un error enorme”, añadió.

De igual forma, explicó que el CNE es un órgano político, pues representa a partidos políticos. Por lo tanto, “sus decisiones son políticas en un marco jurídico”. Sin embargo, para este caso, pidió que los magistrados tengan en cuenta que hubo una “expresión popular” que eligió a Cepeda como el líder político de un sector.

Escuche la entrevista completa con Roy Barreras aquí: