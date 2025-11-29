“Estamos listos, no improvisamos”: Roy Barreras por inscripción de lista del Frente Amplio Unitario

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El precandidato presidencial Roy Barreras conversó con W Fin De Semana a propósito de la inscripción oficial de la lista al Senado de la coalición del Frente Amplio Unitario, siendo la primera.

“Esta lista es centro liberal y progresista. Nosotros no improvisamos, estamos listos. Es una coalición poderosa que marcará lo que es necesario en el 2026. Una política estable que recoge las luchas sociales y las necesidades de sanar”, afirmó.

Asimismo, destacó que la lista está compuesta por trabajadores, empresarios, campesinos y mujeres. “Pienso que la inclusión de todos los sectores en la lista la hace completa bajo el marco del Frente Amplio Unitario”.

Barreras aprovechó para afirmar que el próximo presidente de Colombia será de centroizquierda. Por eso, reiteró que el Frente Amplio Unitario reconoce la clara tendencia liberal, de centro y socialdemócrata, “una mezcla que necesita el país y es lo que permitirá, con fuerza y corazón, unir a Colombia”.

Partido Comunes y su rol en las elecciones legislativas

“La sociedad colombiana honró su compromiso con el acuerdo de paz. Durante 8 años pudieron construir una fuerza política. Qué hicieron y qué no corresponde a su responsabilidad. Será la sociedad colombiana la que decida si les da una nueva oportunidad”, indicó.

Discusiones para el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026

Ante las denuncias desde distintos sectores por la participación de Fabio Arias, presidente de la CUT, en las negociaciones para el aumento del salario mínimo, Barreras aseveró que los líderes sindicales y de los trabajadores tienen derecho a defender las causas, “así como los empresarios de defender las iniciativas privadas”.

Escuche la entrevista completa con Roy Barreras aquí: