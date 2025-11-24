El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Quien recibe dineros de mafia, es cómplice y debe ser juzgado: Roy Barreras por informe de disidencias

Roy Barreras, precandidato presidencial, habló con La W acerca del informe que muestra que las disidencias de las Farc de alias ‘Calarcá’ habrían infiltrado la seguridad del Estado colombiano.

“Es probablemente lo más grave que hemos escuchado los colombianos. Ningún Gobierno o sociedad puede permitir la infiltración mafiosa del Estado, se pierde la legitimidad”, afirmó.

A propósito, señaló también que la persona que “recibe dineros de la mafia es cómplice y como tal debe ser juzgado”.

“Pido, a través de La W, que una comisión de más alto nivel, dirigida por la fiscal general de la Nación, determine castigo para quienes hayan traicionado a la institucionalidad”, sostuvo.

Reconoció que la máxima responsabilidad es del presidente Gustavo Petro, quien es el que designa en las Fuerzas Militares.

“Los colombianos nos estamos enterando quién ese general, lo que se habla en esos chats. Al enterarnos, la responsabilidad de delegar responsabilidades es de quien nombra. Por eso, la alta responsabilidad es del Estado”, indicó.

Asimismo, dejó claro que los grupos del narcotráfico “no son sujetos de justicia transicional”, por lo que no se deben hacer procesos de con ellos.

“La filtración del narcotráfico en las instituciones ha crecido al punto que puede poner en riesgo la democracia”, advirtió.

Escuche la entrevista completa con Roy Barreras aquí: