MinDefensa ordena investigar presuntos nexos de funcionarios del Gobierno Petro con las disidencias

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó una investigación después de conocerse un informe de Caracol Noticias en el que se revelaron presuntos nexos de altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro con las disidencias de las Farc.

Según la investigación, hace más de un año está en poder de la Fiscalía pruebas técnicas que ponen al descubierto un nexo entre las disidencias de las Farc de alias ‘Calarcá’ y el general Juan Miguel Huertas, jefe de comando de personal del Ejército; así como Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Supuestamente, Huertas y Mejía habrían servido como puentes de comunicación entre la estructura armada ilegal y el Estado.

El reportaje también habla de ofrecimientos de movilidad, protección en retenes y el uso de contactos en la Presidencia para garantizar desplazamientos sin controles.

