MinDefensa afirma que compra de aviones Gripen se hizo con “responsabilidad y transparencia”
Esto responde, en parte, a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien solicitó que se haga público el contrato pactado con la empresa sueca SAAB.
A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Defensa entregó detalles del contrato de los 17 aviones Gripen recientemente adquiridos por el Gobierno Nacional. Esto responde, en parte, a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien solicitó que se haga público el contrato pactado con la empresa sueca SAAB.
De acuerdo con el comunicado, la adquisición de 17 aeronaves se realizó con “total responsabilidad y transparencia”. Asimismo, revela que la compra está valorada en 3.135 millones de euros, dentro de los cuales está incluido entrenamiento, armamento, soporte logístico, infraestructura tecnológica y proyectos de compensación social y ambiental.
Respecto a la negociación del contrato, la cartera de la Defensa argumentó que ninguna persona ajena a los equipos “oficiales y multidisciplinarios” de Colombia y de la empresa SAAB estuvo involucrada.
“El proceso también contó con el respaldo del Gobierno de Suecia, país que vela y es reconocido por la transparencia y el cumplimiento de los principios de anticorrupción de la OCDE y la Organización de Naciones Unidas”, dice el comunicado.
¿Qué incluye la compra de los aviones Gripen?
Por otra parte, el comunicado del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana revela que dentro de la negociación realizada con la empresa SAAB se incluye:
Aeronaves
Los ya conocidos 17 aviones de combate Gripen.
Armamento
Un paquete de armamento “moderno”, sin embargo, no especifica cuál es el armamento incluido.
Logística y guerra electrónica
En este apartado, el MinDefensa menciona que el contrato contempla herramientas especializadas, bancos de prueba, infraestructura, repuestos para los primeros años de operación.
Entrenamiento y capacitación
Finalmente, el contrato también incluye un “centro de entrenamiento avanzado con cuatro cabinas para formación de pilotos y simulación de realidad aumentada en combates aire-aire y aire-tierra, junto con sistemas de entrenamiento para ingenieros, técnicos y personal de apoyo”.