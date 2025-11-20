Gobierno pidió hacer público el contrato de compra de aviones Gripen

Petro anunció que comprará aviones de Suecia Saab 39 Gripen para remplazar flota de aviones Kfir // Caracol Radio

Durante la alocución presidencial de este miércoles 19 de noviembre, el presidente Petro cuestionó la “avalancha” de críticas por la compra de los aviones suecos Gripen a la empresa SAAB de Suecia, dijo que hubo desinformación en torno a la firma de este contrato y pidió hacerlo público.

“El día de ayer hubo una avalancha de desinformación, el contrato se firmó hace unos días y en esa medida decir que recibimos comisiones es una tropería”, señaló.

De acuerdo con el presidente, el proceso de adquisición de las 17 aeronaves por 16,5 billones de pesos para dotar a la fuerza aérea colombiana, no fue producto de la improvisación.

“Hace unos días apenas se firmó el contrato después de tres años de negociaciones minuciosas”, recalcó.

La Contraloría General de la República, ya había solicitado al Ministerio de Defensa el contrato, con soportes de estudios de mercado y comparación de precios, de la billonaria compra por parte del Estado colombiano.