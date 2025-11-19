MinDefensa defendió compra de aviones suecos y aseguró que el proceso fue “transparente”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió este miércoles 19 de noviembre, desde el Congreso, la compra de 17 aviones de combate suecos Gripen, en medio de la polémica por el millonario contrato, por el que ya le pidió explicaciones la Contraloría General.

Lea también: Contraloría pide a MinDefensa contrato y comparaciones de billonaria compra de aviones suecos Gripen

Sánchez se refirió al tema después de un debate de control político en el Congreso, al que fue citado por el bombardeo en el que murieron siete menores.

Así pues, aseguró que se trató de “un proceso totalmente transparente” y en el que participaron “equipos técnicos, jurídicos y económicos” del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea.

“Nosotros hicimos una solicitud a la Contraloría y a la Procuraduría. Y también invitamos a Transparencia para que miren el proceso que se hizo al respecto. Aquí puedo decirles con toda la tranquilidad, fue un proceso totalmente transparente”, dijo Sánchez.

Ahora, respecto a las suspicacias sobre la supuesta intervención de la primera dama, Verónica Alcocer en ese negocio, dijo: “Cuando uno escucha que relacionan a una persona ajena a esto, uno no entiende qué hay detrás de ello. Aquí hay total transparencia, pero transparencia también entendiendo que es un proceso que goza de reserva”, afirmó.

De otro lado, también detalló que el contrato asciende a 3.135 millones de euros, para los que se destinaron $16,5 billones de pesos.

Esto dijo el ministro de Defensa:

Escuche W Radio en vivo: