Petrismo lanza coalición “Pacto Amplio”: van a consulta Cepeda, Roy y Romero

A pocas horas de que se acabe el plazo para que los partidos y movimientos políticos desistan de ir a consultas presidenciales interpartidistas el 8 de marzo, el panorama para las elecciones presidenciales del 2026 comenzó a reconfigurarse.

De hecho, ya se conoció que los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical y el Partido Demócrata Colombiano decidieron bajarse de las consultas.

Mientras tanto, desde el petrismo ya se oficializó la creación de la coalición “Pacto Amplio”, con la que definirán un candidato único para las presidenciales de 2026 a través de una consulta el próximo 8 de marzo.

Por ahora, los precandidatos que se medirán en esa consulta son el senador Iván Cepeda, el exsenador Roy Barreras y el exgobernador Camilo Romero. Sin embargo, no se cierran a recibir otros nombres.

Sobre la participación de Iván Cepeda, desde el Pacto Histórico aseguraron que el senador no tendría problema en participar, ya que la consulta en la que se midió en octubre de este año fue interna y no interpartidista, por lo que no estaría inhabilitado.

En paralelo, en la derecha, este lunes se reunieron los integrantes de la llamada Gran Consulta por Colombia, en donde están Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Juan Manuel Galán y Vicky Dávila, junto con Juan Carlos Pinzón, quien estaría evaluando su eventual ingreso a esa coalición.

Por otro lado, también se espera que tome una decisión la precandidata del Centro Democrático, Paloma Valencia.

