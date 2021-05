Investigan presuntas irregularidades en doble vacunación con diferente biológico

Familiares de Eolisa Olaya, una mujer de 68 años que vive en Barbosa, Santander, municipio que queda a cinco horas de Bucaramanga, denunciaron que la mujer recibió la vacuna contra el COVID - 19 en dos ocasiones, de diferentes laboratorios, (Sinovac y de Astrazeneca) y en menos de 15 días.

El tres de mayo la adulta mayor habría sido vacunada contra el Coronavirus con el laboratorio de Astrazeneca, sin embargo, cuando fue a acompañar a su marido al centro de salud para que le aplicaran el biológico por segunda vez. El personal médico se acercó para que se vacunara con la primera dosis de Sinovac. Esto, a pesar de que, al parecer, mostrara su carné en el que aparecía que ya se había aplicado una dosis.

Esta situación le está preocupando a los familiares de la adulta mayor, ya que manifiestan que esta doble aplicación de dos laboratorios distintos pueda tener afectaciones en su cuerpo más adelante.

"Ella me llamó asustada, me dijo, fui a acompañar a su papá, y yo pasé, y me vacunaron, la ingresaron al consultorio y le aplicaron la de Sinovac, y a penas la vacunaron, una enfermeraa gritó , no ella no, la dejaron en observación 40 minutos. Me dicen desde la gerencia del hospital, es que había otra jornada de vacunación a parte del covid, y que la habían vacunado a mi mamá de otra cosa. Luego, al otro día, me dijeron que sí la alcanzaron a chuzar pero que no le alcanzaron a pasar el líquido", dijo su hijo, Duver Velásquez.

Por su parte, el Hospital del Barbosa, se refirió al tema, y explicó que sí alcanzaron a poner la jeringa, sin embargo, nunca se inyectó el biológico.

Según la entidad médica, no se aplicó el biológico porque el personal de salud se dio cuenta con el carné de la mujer que ya había sido inmunizada con el laboratorio AstraZenece.

Los parientes de la mujer, pidieron a la entidad explicaciones y que estén en constante monitoreo por lo sucedido.



