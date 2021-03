Investigan si Sara Sofía Galván habría sido vendida y estaría en Bucaramanga

Sara Sofía Galván, la niña que este 30 de marzo estaría cumpliendo dos años de edad, podría estar en Bucaramanga.

Esto trascendió luego de conocerse que en Bogotá probablemente la hayan vendido por, al parecer, dos millones de pesos con la intención de llevarla por trochas a otro país.

Esta versión la entregó Xiomara Galván, la tía de la víctima, quien manifestó que siente esperanza de que su sobrina no esté muerta y sí esté en Colombia. Así mismo, a la familiar de la niña le preocupa que, a pesar de esta información, las autoridades no avanzan o no revelan detalles.

El general Javier Martín, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que se realizará una reunión para trabajar la verificación de la información de que la niña Sara Sofía se encuentra en la capital del departamento de Santander.

El general no confirmó que esto sea cierto, pero se abrió una investigación y se verificará la información, tomando contacto con la capital de la República y con la tía de Sara Sofía, quien afirmó que recibió una llamada anónima en la que le indicaron que la niña podría estar en Bucaramanga.

“Se está comenzando a saber esta noticia, iniciamos investigaciones, vamos a reunirnos con policías de inteligencia para verificar, vamos a tomar contacto con Bogotá para hacer claridad al respecto. No podemos asegurar nada, no tenemos información veraz para la opinión pública”, explicó.