La amenaza contra el presidente del concejo de Santa Marta

Ante la Fiscalía General de la Nación denunció el presidente del Concejo Distrital, Jaime Linero Ladino, una amenaza de un desconocido que, en un restaurante, se le acercó y le aseguró que tenía “las horas contadas”.

“El hombre se acercó a donde yo estaba y me amenazó diciéndome que me cuidara porque tenía las horas contadas y que él mismo me mandaría a matar. También dijo que conocía todos mis movimientos y me tenía monitoreado”, aseveró Linero Ladino.

El concejal, durante el hecho, recibió varios ataques verbales del hombre en el restaurante, ubicado en el sector de Los Cocos.

“Tenemos los videos del hecho, donde claramente se evidencia que el sujeto se me acerca y arremete palabras contra mi persona. Por eso hago la denuncia publica y responsabilizo a ese sujeto de lo que pueda pasar", remarcó el concejal.