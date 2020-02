Las extrañas circunstancias del asesinato de una joven en Santa Marta

De tan solo 26 años de edad, Wendy Paola Flórez Pérez viajó desde Santander, en primer lugar a Barranquilla a encontrarse con unos amigos, posteriormente, se hospedó en un hotel en Santa Marta.

El lunes 17 de febrero dejó todas sus pertenencias en la habitación en donde se hospedaba y salió a comer sobre las 8:00 p.m.

Desde ese momento, no se supo nada de la joven, hasta que las directivas del hotel ingresaron a la habitación luego de varios días y se dieron cuenta que Wendy no había regresado.

Esta desaparición se la notificaron a su padre, Héctor Flórez , quien vive en Piedecuesta, Santander.

En medio del reporte, se conoció que en Barranquilla , en el sector de Tajamar Occidental, en Bocas de Ceniza, fue hallado un cuerpo con las mismas cracterísticas de la joven de 26 años.

Su padre, quien viajó a la costa caribe fue a descartar esta posibilidad y confirmó que el cuerpo encontrado en Barranquilla pertenecía al de su hija.

Según la información de los parientes, Wendy no viajó a la costa para el carnaval de Barranquilla, pues era una mujer que no le gustaba bailar y no era una persona de fiestas.

Las autoridades investigan esta muerte pues, al parecer, la joven no tenía personas que le quisieran hacer daño.

En Bucaramanga se realizó la velación y funeral de Wendy Flórez.

"A ella no le gustaban los carnavales, ella no bailaba, terminó su bachillerato, terminó la universidad, le gustaba la cultura, la lectura, el deporte, amaba el planeta, el mar", dijeron varios de los familiares.