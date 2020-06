Las versiones sobre la hoja de vida de candidato a la gerencia de Telecaribe

Luego de haber sido consultada por La W, la profesora de la Universidad Pontificia Bolivariana en Montería, Flora Fernández, desmiente que el programa "Visión Jurídica", que se emitía por Nortevisión, fuese de la UPB. Sin embargo, asegura que el proyecto habría sido una iniciativa privada junto al abogado Hernando De La Espriella Burgos.

Fernández agrega que, el gerente de Nortevisión en Montería, Pompilio Silva, cedió el espacio mientras se comercializaba, esto último no sucedió, y la falta de apoyo condujo a que el programa Visión Jurídica no continuara.

Así mismo, no precisó las fechas exactas en que el mismo se emitió; pero señaló que, pudo haber sido cuando ella finalizaba sus estudios de Derecho entre el periodo 2001-2003.

"Nosotros (Hernando De La Espriella), decidimos montar un programa que se llamó Visión Jurídica, con el fin de realizar análisis de temas jurídicos de la actualidad. Hablamos con Pompilio y nos cedió el espacio por unos meses mientras se daba la comercialización, pero nunca se dio. La Fecha exacta no la tengo porque fue hace rato, debe ser entre 2001 y 2003, cuando yo me gradué de Derecho. El programa era de entrevistas y analizábamos con los invitados. El programa era de los dos, lo dejamos de hacer por falta de apoyo económico", sostuvo la docente Flora Fernández.

Al tiempo manifesto que "la UPB no tenía nada que ver porque yo todavía no estaba trabajando con la Universidad".

Otra de las experiencias anexadas en la hoja de vida de Hernando De La Espriella, fue su paso por Telecomunicaciones del Sinú Limitada

Telecomunicaciones del Sinú Limitada:

Es una empresa que aparece registrada en Cámara de Comercio desde el año 2007, y su función sería prestar servicios tercerizados a una empresa de televisión por cable comunitaria en la ciudad de Montería, llamada Asociación Cívica y Cultural del barrio Cantaclaro (ASCICULCA), medio que actualmente no funcionan con este nombre.

La gerente de Telecomunicaciones del Sinú Limitada, Mónica Mendoza, aseguró que Hernando De La Espriella, los asesoró desde el año 2011 hasta el 2015, en procesos de planificación de parrilla de canales, en el área jurídica de contratación, estados financieros, procesos disciplinarios a los empleados y asesorías en presentación de proyectos.

Actualmente, la empresa se encuentra en estado de liquidación.

Hernando De La Espriella:

Frente a lo anteriormente expuesto, Hernando De La Espriella, asegura que realizó una actualización de su hoja de vida tras la renuncia que presentó el pasado 29 de mayo al cargo como asesor de despacho del gobernador de Córdoba, Orlando Benítez.

Así mismo, manifestó que se postuló para el cargo como gerente en propiedad de Telecaribe porque llevaría 4 años haciendo parte de la junta directiva de este canal regional.

Por otra parte, señaló que se apartó de los procesos de convocatoria del canal, para los cuales se habría nombrado un gerente Ad hoc. Sin embargo, continuaría al frente de Telecaribe para otros negocios, teniendo en cuenta que fue escogido de manera provisional para el cargo tras la renuncia de Juan Manuel Buelvas.

Hernando De La Espriella, aseguró que anexó su experiencia en un programa de Tv debido a que se ajustaba al perfil requerido en sus nuevas aspiraciones, que es ser el gerente en propiedad de Telecaribe.

"Como la renuncia me fue aceptada el 1 de junio, yo actualizo mi hoja de vida, eso es lo más normal, yo no me estoy inventando cosas. La actualizo porque ya soy un exasesor de la Gobernación de Córdoba. El perfil que tú pones y la experiencia que se va a poner es la que te están pidiendo", manifestó Hernando De La Espriella.

Este 3 de junio, se conoció en Córdoba, una nueva postulación para ese cargo, se trataría de Alexandra Flórez, quien es administradora de empresas, egresada de la Universidad del Sinú, con especialización en la Universidad Externado, productora de cine y televisión con experiencia en eventos de esta región como la Feria Ganadera y el Festival Nacional del Burro.

Más postulaciones en el Caribe:

En la lista de los candidatos a la gerencia de Telecaribe se encontraron varios nombres reconocidos en el Caribe por su trayectoria en el periodismo y en la televisión:

Se trata de Fernando Luis Tadeo Martínez Méndez, quien actualmente se desempeña como jefe de prensa de la Alcaldía de Cartagena. Llegó al gobierno del alcalde William Dau tras dejar el cargo de Asesor de Despacho del Procurador Fernando Carrillo. Martínez es comunicador Social especialista en Estudios Políticos y Económicos trabajó 14 años en la Revista Semana, 4 años en el diario El Espectador. En 2018, ganó el Premio de Periodismo Simón Bolívar a mejor reportaje de televisión con la serie Esta tierra es mía, cinco reportajes en los Montes de María y la Ciénaga Grande de Santa Marta.

También se encuentra en la lista, la presentadora de televisión sincelejana Lorena Paola Fortich Tulena. Actualmente, es asesora de comunicaciones en la Agencia Nacional del Espectro y antes había trabajado en el Ministerio de las TIC. Es comunicadora social y tiene una Maestría en Gestión y Generación de la Innovación de la Universidad Tecnológica de Bolívar. En 2016 ella fue el enlace entre la Alcaldía de Sincelejo y el MinTIC.

Otro nombre reconocido en el gremio del Caribe colombiano, es el de Harold Salazar, quien ha sido representante de egresados en el Consejo Directivo de Uniautónoma. Comunicador social-periodista, magíster en Desarrollo Social de la Universidad del Norte y en Ciencias Humanas y Sociales, con énfasis en Educación y dirección de organizaciones de una Universidad de París. Ha sido funcionario de la Comisión Nacional de Televisión, encargado de la supervisión de proyectos de Colciencias y la Asociación Nacional de Universidades, Ascun; consejero nacional de cultura y director del Instituto de Cultura y Turismo de Barranquilla 2001 - 2003.