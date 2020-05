Liberan en la zona de frontera al ganadero Jorge Iván Cetina

En las últimas horas, se produjo en la zona de frontera la liberación del ganadero Jorge Iván Cetina, quien había sido secuestrado el pasado 24 de febrero en el corregimiento de Agua Clara área rural de Cúcuta.

Según las primeras informaciones, el hombre de 68 años, se encuentra en buen estado de salud y fue dejado en la línea divisoria, para encontrarse con sus familiares.

"Estaba en territorio venezolano y la liberación se produjo a unas cuestiones humanitarias, hace días estaba solicitando, me sentía mal, tenía la tensión muy alta; sufro de azúcar y no tenía medicinas. Me dejaron en una carretera y me dijeron mire cómo se defiende". Señaló el ganadero Cetina

Su secuestro se produjo en una finca de su propiedad, hasta donde llegaron hombres armados quienes se identificaron como miembros del Eln.

Se espera las autoridades en Cúcuta, entreguen más detalles de este secuestro, la policía metropolitana mantenía una recompensa para quien entregara información sobre su paradero.