Líder social de Belalcázar, Caldas, denuncia amenazas de muerte

La líder social del municipio de Belalcázar, Caldas, Cruz María Calle denuncia que está siendo amenazada de muerte y que teme por su vida.

De acuerdo con la mujer, quien ha realizado labores sociales durante varios años en la localidad, en los últimos días ha recibido llamadas de una persona que aduce pertenecer a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia exigiéndole que trabaje en pro de su organización. Al negarse, el victimario manifiesta que esta se convierte en objetivo militar.

“Me dijeron que yo tenía mucho para aportarle al grupo y que no me pedían incentivos económicos sino dotación, que necesitaban elementos como camuflados y municiones” explica la líder y agrega que ella se negó ya que no le interesa realizar ese tipo de actividades.

Calle expresa que después de recibir ese tipo de llamadas la incluyeron en un grupo de Whatsapp llamado “la muerte es tu destino” y que con ella hay otras tres mujeres más agregadas en dicho grupo.

“Actualmente yo tengo un esquema de seguridad pero ya me dijeron que en cualquier momento me lo quitan, la verdad tengo mucho temor y me da mucho pesar dejar mi liderazgo y mi apoyo, pero sí me siento muy intimidada para hacerlo”.