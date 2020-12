Líder social y su familia abandonan el municipio de El Tarra por atentado en su contra

Debido al reciente atentado que sufrió el líder social Alexander Donado Quintero integrante del MCP Movimiento para la Constituyente Popular, vicepresidente del barrio Brisas del Porvenir en el Tarra e integrante del partido MAIS, él y su familia debieron abandonar el municipio del Tarra, luego que desconocidos dispararan en contra de su vivienda en esta población del Catatumbo.

Alexander Donado, aseguró que teme por su vida debido a la labor de liderazgo social que ha desarrollado en la región.

“Le pido a las autoridades que investiguen este hecho, porque he sido una persona leal a mi trabajo, no tengo problemas con nadie ni con ningún grupo armado, entonces no sé de dónde vienen las amenazas”.

“Mi familia y yo nos desplazamos del municipio, porque no veo seguridad, poca es la seguridad que le brindan a los líderes sociales y con el problema que ocurre en Colombia es mejor protegernos”. Señaló