Líder y gestor cultural de Libertad, Sucre, abandona su territorio ante amenazas de muerte

Alegando que lo quieren asesinar, el líder y gestor cultural sucreño Luis Miguel Caraballo Estremor anunció en su cuenta de Facebook que ante abandona su territorio, el corregimiento de Libertad, zona rural de San Onofre Sucre.

Según denuncia Caraballo Estremoar, las intimidaciones en su contra aumentaron tras haber publicado, el pasado 1° de marzo, los momentos posteriores al crimen de Jaime Basilio, un líder indígena que fue ultimado en Libertad.

“Hoy me confirmaron que me tengo que ir o me van a matar y yo me voy, me voy porque logro entender que no es el momento y ¿cuánto vale una vida? Es irreal la idea de silenciar a los que medio hablamos porque como mi pueblito, no somos libres de nada”, escribió Caraballo.

Ante esta situación, Miembros de la Mesa de Garantías de Sucre activaron la ruta para que el gestor abandone su territorio y ponga a salvo su vida. Hasta ahora, las autoridades departamentales no se han referido a esta situación que evidencia la falta de garantías de muchos líderes para permanecer en su territorio.

Este fue el mensaje del joven en sus redes sociales: