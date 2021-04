Líderes de la Sierra Nevada denuncian demoras en la vacunación a cafeteros e indígenas

Romualdo Macías, líder de los cafeteros en Santa Marta asegura que, en las áreas rurales de la Sierra Nevada, no ha iniciado el proceso de inmunización para los adultos mayores de 70 años, pues, la IPS vacunadoras no han visitado esta zona poblada principalmente por campesinos e indígenas.

“No hemos visto al Distrito en lo que respecta a las vacunas en las veredas, hasta ahora no me consta que hayan subido a adelantar el proceso para la tercera edad. Les toca a los ancianos bajar hasta la ciudad a buscar el biológico”, indicó Macías.

Por su parte, la cartera sanitaria entregó un balance al corte 3 de abril de lo que va del plan de inmunización señalando que, de los medicamentos recibidos para la fecha, se había aplicado el 73.2% a profesionales de la salud en primera línea, y personas desde 70 años.

Del total, 22.558 vacunas han sido entregadas a las IPS y de estas 19.230 ya fueron aplicadas. Esta semana arrancaría la segunda dosis a 4.040 personas mayores de 80 años, así como también al personal clínico priorizado; y la primera dosis a los adultos entre los 60 y 79 años en los asilos.

Los cafeteros insisten que la inoculación es la manera más oportuna para evitar que el virus llegue hasta los cultivos y afecte la mano obrera local.